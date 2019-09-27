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Espreso.tvОбществоОбъективно назрело и отвечает интересам Украины, - Кулеба о двойном гражданстве

Объективно назрело и отвечает интересам Украины, - Кулеба о двойном гражданстве

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба выступил за двойное гражданство в Украине
Об этом он заявил в интервью Европейской правде.
 
Это его личная позиция, а не позиция правительства.
 
"Я не могу говорить от всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины", - отметил Кулеба.
 
Исключением он назвал признание двойного гражданства с Россией.
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