Объективно назрело и отвечает интересам Украины, - Кулеба о двойном гражданстве

27 сентября, 2019, 19:05

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба выступил за двойное гражданство в Украине

Об этом он заявил в интервью Европейской правде

Это его личная позиция, а не позиция правительства.

"Я не могу говорить от всего правительства, но моя личная позиция заключается в том, что двойное гражданство объективно назрело и отвечает интересам Украины", - отметил Кулеба.

Исключением он назвал признание двойного гражданства с Россией.