После 100 дней работы глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на увольнение

20 октября, 2019, 12:22

Назначенный после избрания президентом Украины Владимира Зеленского глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал на имя главы государства заявление об увольнении

Об этом он сообщил в воскресенье, 20 октября 2019 года, на своей странице в Facebook, приведя фотокопию документа, датированного этой же датой, передает Еспресо.TV .

Причину такого решения он не называет.

Зато в качестве сопровождения политик привел цитату из произведения Андрея Чумака "Сад Гефсиманский":

"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".