После 100 дней работы глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на увольнение
20 октября, 2019, 12:22
Назначенный после избрания президентом Украины Владимира Зеленского глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал на имя главы государства заявление об увольнении
Об этом он сообщил в воскресенье, 20 октября 2019 года, на своей странице в Facebook, приведя фотокопию документа, датированного этой же датой, передает Еспресо.TV .
Причину такого решения он не называет.
Зато в качестве сопровождения политик привел цитату из произведения Андрея Чумака "Сад Гефсиманский":
"Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды - морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".
- 18 октября исполнилось ровно 100 дней работе Бно-Айрияна в должности.
- Он учился вместе с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и считается его человеком.
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