Дубилет возглавил Госстат и пообещал перепись населения за 3,4 млрд грн
Об этом Дубилет сообщил в facebook.
"Сегодня мы на заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата. Это решение имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госкомстата ", - написал Дубилет.
По словам министра Кабинета министров, Госстат планирует провести перепись населения, на которую будет потрачено 3,4 млрд грн.
"Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата", - отметил Дубилет.
- Напомним, 10 октября Дмитрий Дубилет заявил, что количество граждан, проживающих на территории Украины, с начала года уменьшилась на 1,5 млн человек.
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