Дубилет возглавил Госстат и пообещал перепись населения за 3,4 млрд грн

20 октября, 2019, 16:24

Новым руководителем Государственной службы статистики стал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет

Об этом Дубилет сообщил в facebook.

"Сегодня мы на заседании Кабмина немного перераспределили органы власти между министрами. Отныне Государственная служба статистики будет направляться мной и командой секретариата. Это решение имеет смысл, учитывая, что одной из моих задач на ближайшее время будет установка и подсчет KPI для всех ключевых органов власти. Мы это собираемся делать в том числе на базе Госкомстата ", - написал Дубилет.

По словам министра Кабинета министров, Госстат планирует провести перепись населения, на которую будет потрачено 3,4 млрд грн.

"Госстат собирается провести перепись населения с бешеным бюджетом 3,4 млрд грн. Это дополнительно в бюджет 1,6 млрд грн в год на поддержку аппарата", - отметил Дубилет.