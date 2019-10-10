Предварительно с начала года на 1,5 млн человек уменьшилось количество украинцев, проживающих в Украине, - Дубилет
Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в telegram-канале .
"Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины едет больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается", - заявил министр.
Дубилет делится информацией о пересечения границы, которую удалось получить из базы данных.
"Здесь мы посчитали количество украинцев, выехавших за пределы Украины и которые не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, которые вернулись после 21-дневного отсутствия (ежедневно)", - пояснил он.
Итак, по предварительной информации министра:
- С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн человек.
- Видим массовые возвраты украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники.
- После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше людей (оранжевая линия).
"Уточню, это данные предварительные", - отметил Дубилет.
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