Предварительно с начала года на 1,5 млн человек уменьшилось количество украинцев, проживающих в Украине, - Дубилет

10 октября, 2019, 12:01

Сейчас из Украины едет больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается

Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в telegram-канале .

"Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины едет больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается", - заявил министр.

Дубилет делится информацией о пересечения границы, которую удалось получить из базы данных.

"Здесь мы посчитали количество украинцев, выехавших за пределы Украины и которые не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, которые вернулись после 21-дневного отсутствия (ежедневно)", - пояснил он.

Итак, по предварительной информации министра:

С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн человек. Видим массовые возвраты украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше людей (оранжевая линия).

"Уточню, это данные предварительные", - отметил Дубилет.