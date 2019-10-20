Церковь Московского патриархата благословила акцию против "страны в смартфоне" Зеленского

20 октября, 2019, 11:30

Представители церкви Московского патриархата в Украине (филиал РПЦ) возобновляют акции протеста против политики президента Владимира Зеленского

После июльской акции под стенами Администрации президента новый протест назначено на 22 октября - верующих ночью привезут в Киев готовить президенту пикеты, требуя отмены проекта "Страна в смартфоне", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на портал Религия в Украине .

Первая акция протеста верующих УПЦ МП против политики Зеленского состоялась в июле 2019 года. Тогда верующие, объединенные в "Комитет защиты Конституции", протестовали под стенами Администрации президента против создания нового органа - Государственной службы этнополитики и свободы совести при реорганизованном Министерстве культуры. По мнению протестуваликив, которую транслировал официальный сайт УПЦ МП, в данном государственном органе работают "враги народа".

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На 22 октября у стен Администрации президента намечена очередная акция протеста, направленная уже против президентского проекта "Страна в смартфоне" и запланированного отмены моратория на продажу земли в Украине. Как известно, "Электронная страна" - один из пунктов предвыборной программы президента Украины, которую сейчас внедряет Дмитрий Дубилет - министр Кабинета министров.

В связи с этим в социальных сетях УПЦ МП распространяются новости с призывом принять участие в акции протеста. Людей планируют ночью с 21 на 22 октября привезти в Киев и начать с утра "молитвенное стояние" у офиса президента по ул. Банковая, 11.

Так, в анонсе сетевых групп Одесской епархии УПЦ МП сказано:

"Дорогие братья и сестры! Собираемся 21 октября вечером 21:00. Поездка на молитвенное стояние в г. Киев 22 октября в 10:00. Возле офиса президента будет стояние против электронных кодов и продажи нашей земли. Стояние будет проходить по адресу: г. Киев ул . Банковая, 11. Пожертвование 450 грн. Не безразличных людей просим помочь финансово ".

При этом указывается, что акцию благословили три митрополита УПЦ МП, один из которых заседает в Синоде.

"На проведение стояния благословение владыки Агафангела (Одесса), владыки Иринея (Днепр), владыки Владимира (Почаев). Поэтому можете говорить, что мы не просто так, от себя собрались", - говорится в объявлении, распространенном в социальных сетях администраторами Вайбер -группы "Документы", которая посвящена критике государственной политики в области электронных документов.

Верующие нашли также поддержку у монахов Почаевской лавры, от которых получили откровение, "что то перепись, которую готовит Зеленский - это перепись для Антихриста".

"А по поводу стояния, - говорится в объявлении, - так это против внедрения в жизнь нового указа президента" Страна в смартфоне ", после воплощения его в жизнь, при любом обращении в гос. органы, при рождении и т. д. будет присвоюватся УНЗР (уникальный номер записи в реестре) это номер сквозной, мировой, который будет передаваться в компьютер Зверь. Мы, православные, не можем принимать этот номер, поскольку это уже Апокалипсис, который происходит на наших глазах. Наши сестры были недавно в Почаеве, и там монахи сказали, что он перепись, который готовит Зеленский - это перепись для Антихриста. Там 30 вопросов в анкете по числу 30 сребреников, за которые Иуда продал Христа ».