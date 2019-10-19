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Espreso.tvОбществоЗимой Украину ждут рекордные морозы

Зимой Украину ждут рекордные морозы

иллюстративное
фото: 7-themes.com
В январе-феврале 2020 года в Украине ожидаются рекордные за последние 30 лет морозы

Об этом Укргидрометцентр сообщает в Facebook, передает Еспресо.TV.

Согласно ежегодному прогнозу погоды по данным сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии в Украину - их принесут ветры из Сибири.

"В январе-феврале 2020 температура упадет до предельного минимума. Ожидаются мощные снегопады", - говорится в сообщении.

Как пояснила метеоролог Светлана Краковская, все чаще в Украину заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода. "Раньше погоду в Украине преимущественно формировали воздушные массы, которые двигались с запада на восток - с океана, обеспечивая достаточно мягкий климат", - сказала она.

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