Зимой Украину ждут рекордные морозы

19 октября, 2019, 13:22

В январе-феврале 2020 года в Украине ожидаются рекордные за последние 30 лет морозы

Об этом Укргидрометцентр сообщает в Facebook, передает Еспресо.TV.

Согласно ежегодному прогнозу погоды по данным сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии в Украину - их принесут ветры из Сибири.

"В январе-феврале 2020 температура упадет до предельного минимума. Ожидаются мощные снегопады", - говорится в сообщении.

Как пояснила метеоролог Светлана Краковская, все чаще в Украину заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода. "Раньше погоду в Украине преимущественно формировали воздушные массы, которые двигались с запада на восток - с океана, обеспечивая достаточно мягкий климат", - сказала она.