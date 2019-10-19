Зимой Украину ждут рекордные морозы
Об этом Укргидрометцентр сообщает в Facebook, передает Еспресо.TV.
Согласно ежегодному прогнозу погоды по данным сервиса AccuWeather для Европы, крупнейшие холода будут на территории от Финляндии в Украину - их принесут ветры из Сибири.
"В январе-феврале 2020 температура упадет до предельного минимума. Ожидаются мощные снегопады", - говорится в сообщении.
Как пояснила метеоролог Светлана Краковская, все чаще в Украину заносит сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь часто случаются волны чрезвычайного тепла или холода. "Раньше погоду в Украине преимущественно формировали воздушные массы, которые двигались с запада на восток - с океана, обеспечивая достаточно мягкий климат", - сказала она.
- Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 19-20 октября погода в Украине будет теплой и солнечной, с утренними и ночными туманами .
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха