"Бабье лето": в Украине ожидаются теплые и солнечные выходные
18 октября, 2019, 13:24
В Украине 19-20 октября ожидается сухая солнечная теплая погода с утренними и ночными туманами
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Отмечается, что температура воздуха ночью +6 + 12 градусов, днем +17 + 24 градуса.
"Ветер южных направлений, 3-8 м / с или просто ветер", - рассказала синоптик.
В Киеве субботу-воскресенье будут без осадков, около +20 градусов.
"Следующая неделя начнется так же, ближе ощутимое похолодание, однако не существенно, до + 15 + 19 градусов, ожидается 23 октября. В ближайшей перспективе, до конца следующей недели, дождей в Украине не видно. Вообще", - спрогнозировала Наталья Диденко.
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