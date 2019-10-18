"Бабье лето": в Украине ожидаются теплые и солнечные выходные

18 октября, 2019, 13:24

В Украине 19-20 октября ожидается сухая солнечная теплая погода с утренними и ночными туманами

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Отмечается, что температура воздуха ночью +6 + 12 градусов, днем +17 + 24 градуса.

"Ветер южных направлений, 3-8 м / с или просто ветер", - рассказала синоптик.

В Киеве субботу-воскресенье будут без осадков, около +20 градусов.

"Следующая неделя начнется так же, ближе ощутимое похолодание, однако не существенно, до + 15 + 19 градусов, ожидается 23 октября. В ближайшей перспективе, до конца следующей недели, дождей в Украине не видно. Вообще", - спрогнозировала Наталья Диденко.