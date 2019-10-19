Итальянский лоукостер хочет запустить рейсы из Мариуполя и Запорожья

19 октября, 2019, 19:55

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines рассматривает возможность запуска авиарейсов из Мариуполя и Запорожья

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Эту информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании. Ранее о возможности полетов Ernest Airlines из этих аэропортов заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

"Поскольку правительство Украины много внимания уделяет авиационному сектору и развитию инфраструктуры, мы вскоре должны приземлиться в Запорожье, где была восстановлена аэропортовая инфраструктура, а затем и в Мариуполе. Это инициатива президента Владимира Зеленского, а также города Днипро" - заявил Ла Чечилия.

Посол также отметил большую популярность итальянских направлений среди украинских авиапассажиров.