Итальянский лоукостер хочет запустить рейсы из Мариуполя и Запорожья
19 октября, 2019, 19:55
Итальянская авиакомпания Ernest Airlines рассматривает возможность запуска авиарейсов из Мариуполя и Запорожья
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Эту информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании. Ранее о возможности полетов Ernest Airlines из этих аэропортов заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.
"Поскольку правительство Украины много внимания уделяет авиационному сектору и развитию инфраструктуры, мы вскоре должны приземлиться в Запорожье, где была восстановлена аэропортовая инфраструктура, а затем и в Мариуполе. Это инициатива президента Владимира Зеленского, а также города Днипро" - заявил Ла Чечилия.
Посол также отметил большую популярность итальянских направлений среди украинских авиапассажиров.
- Напомним, 18 октября итальянский лоукостер Ernest Airlines открыл офис в Киеве и намерен создать базу в аэропорту "Киев" в апреле 2020 года, где разместит два самолета.
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