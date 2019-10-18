В Украине открыл офис новый итальянский лоукостер

18 октября, 2019, 16:27

Итальянский лоукостер Ernest Airlines открыл офис в Киеве и намерен создать базу в аэропорту Киев (Жуляны) в апреле 2020 года, где разместит два самолета

Об этом сообщает НВ Бизнес .

Лоукостер совершает рейсы в Украину уже 2 года.

"Представительство станет важнейшей билетной кассой Ernest Airlines, а также ключевым пунктом обращений по вопросам обслуживания пассажиров, где за качеством сервиса будет следить высококвалифицированная команда. Офис также станет резиденцией для украинского call-центра авиалинии", - сообщили в компании.

Ожидается, что благодаря новому офису в Украине, компания будет сотрудничать с украинскими туристическими агентствами и туроператорами.

"В октябре 2017 года Ernest Airlines запустила свои первые рейсы из Милана во Львов, а сегодня мы празднуем открытие нашего представительского офиса в Украине с уже более чем 500 тысячами перевезенных пассажиров за плечами и 40 доступными маршрутами между Италией и Украиной", - напомнил Шади Эль Таннир, глава управления и главный исполнительный директор Ernest Airlines.

Он ожидает, что лоукостер будет перевозить между Украиной и Италией до 1 млн пассажиров ежегодно.

Один из самолетов может появиться в Киеве уже в декабре. Это позволит запустить пять новых маршрутов между Украиной и Италией: Киев-Венеция, Киев-Бари, Киев-Триест, Львов-Болонья, и Милан-Одесса.