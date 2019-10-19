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Espreso.tvОбществоСенцов объяснил слова о братских украинском и российском народах

Сенцов объяснил слова о братских украинском и российском народах


фото: DW
Освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов объяснил свои слова о братских украинском и российском народах в интервью немецкому журналу Der Spiegel

Об этом Сенцов написал в facebook.

По словам Сенцова, его слова о братских украинском и российском народах в интервью журналу Der Spiegel были вырваны из контекста.

"Уже не в первый раз вижу как мои слова пытаются вырвать из контекста, извратить и вывернуть. В основном этим занимаются российские СМИ, но есть и украинские, льющие воду на мельницу враг, цель у которого одна: разъединить, поссорить, стравить", - написал Сенцов.

По его словам, у него нет ни капли украинской крови, однако он чувствует себя украинцем.

"Во мне нет ни капли украинской крови, если рассматривать вопрос происхождения. Но я гражданин Украины, родившийся на ее земле, как и многие из нас, осознавший причастность и ответственность за свою страну, там, на Майдане и принимавший активное участие в борьбе за подлинную независимость своей родины", - подчеркнул Сенцов.

По мнению режиссера, отрицать родственное происхождение украинского и русского народа странно.

"Как по мне, странно отрицать родственное происхождение украинского и русского народов, равно как и пытаться выстроить украинскую нацию по чистоте крови или не замечать, что мы все разные и объединены прежде всего любовью к Украине. Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но он стал при этом убийцей. А это важнее любых споров о семейных корнях ", - отметил Сенцов.

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