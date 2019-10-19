"Слуга народа" зарегистрировала законопроект об отмене закона о люстрации

19 октября, 2019, 18:51

Депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский зарегистрировал занконопрект "О признании утратившим силу Закона Украины "Об очищении власти "

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Документ зарегистрирован под номером 2287 в пятницу, 18 октября. Его текст пока отсутствует.

Закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Им запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года.

В том же году в КСУ поступили два представления от Верховного суда Украины и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство. Рассмотрение дела продолжается.