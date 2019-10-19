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Espreso.tvОбщество"Слуга народа" зарегистрировала законопроект об отмене закона о люстрации

"Слуга народа" зарегистрировала законопроект об отмене закона о люстрации


фото: DW
Депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский зарегистрировал занконопрект "О признании утратившим силу Закона Украины "Об очищении власти "

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады.

Документ зарегистрирован под номером 2287 в пятницу, 18 октября. Его текст пока отсутствует.

Закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Им запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определенные законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года.

В том же году в КСУ поступили два представления от Верховного суда Украины и одно представление от 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство. Рассмотрение дела продолжается.

  • Напомним, 17 октября Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что увольнение государственных служащих на основании закона Украины "Об очищении власти" (люстрации) привело к нарушению их прав.

 

 

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