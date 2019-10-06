"Манчестер Сити" с Зинченко опозорился в игре с "Вулверхэмптоном"

6 октября, 2019, 18:04

В 8-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко в составе неожиданно уступил на своем поле "Вулверхэмптону"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко начал игру в запасе и вышел на замену на 46-й минуте.

Счет был открыт на 80-й минуте. Автором забитого мяча стал Адама Траоре, которому ассистировал Рауль Хименес. В компенсированное время Траоре увеличил преимущество гостей и оформил дубль.

"Вулверхэмптон" набрал 10 очков и поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" имеет 16 пунктов и идет на втором месте. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидера чемпионата Англии - "Ливерпуля" - на 8 баллов.

Чемпионат Англии

8-й тур

6 октября

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" 0: 2

Голы: Траоре, 80, 90 + 4