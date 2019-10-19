 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПутин в разговоре с Меркель указал на необходимость имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство

Путин в разговоре с Меркель указал на необходимость имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство


фото: DW
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили встречу в нормандском формате и вопросы транзита газа через Украину

Об этом сообщает DW .

Меркель провела телефонный разговор с Путиным 19 октября. Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, главной темой этого разговора стала подготовка к проведению вскоре саммита "нормандской четверки".

По словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины.

В обнародованном на сайте Кремля сообщении о телефонном разговоре отмечается, что он состоялась по инициативе немецкой стороны. Путин в разговоре снова заметил, что следующий саммит "нормандской четверки" нужно "тщательно" подготовить и он должен завершиться "конкретными результатами".

Кроме того, в разговоре Путин упрекнул украинскую сторону в нежелании реализовать разведения сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, а также указал на необходимость имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 октября, 2019 суббота

больше новостей

19 октября, 2019 суббота

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать