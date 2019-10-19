Путин в разговоре с Меркель указал на необходимость имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство
Об этом сообщает DW .
Меркель провела телефонный разговор с Путиным 19 октября. Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, главной темой этого разговора стала подготовка к проведению вскоре саммита "нормандской четверки".
По словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины.
В обнародованном на сайте Кремля сообщении о телефонном разговоре отмечается, что он состоялась по инициативе немецкой стороны. Путин в разговоре снова заметил, что следующий саммит "нормандской четверки" нужно "тщательно" подготовить и он должен завершиться "конкретными результатами".
Кроме того, в разговоре Путин упрекнул украинскую сторону в нежелании реализовать разведения сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, а также указал на необходимость имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.
- 18 октября стало известно, что в МИД Украины надеются, что нормандская встреча состоится в ноябре.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха