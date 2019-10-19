Путин в разговоре с Меркель указал на необходимость имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство

19 октября, 2019, 21:09

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили встречу в нормандском формате и вопросы транзита газа через Украину

Об этом сообщает DW .

Меркель провела телефонный разговор с Путиным 19 октября. Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, главной темой этого разговора стала подготовка к проведению вскоре саммита "нормандской четверки".

По словам Зайберта, другими вопросами, которые во время разговора обсудили Меркель и Путин, были ситуация в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины.

В обнародованном на сайте Кремля сообщении о телефонном разговоре отмечается, что он состоялась по инициативе немецкой стороны. Путин в разговоре снова заметил, что следующий саммит "нормандской четверки" нужно "тщательно" подготовить и он должен завершиться "конкретными результатами".

Кроме того, в разговоре Путин упрекнул украинскую сторону в нежелании реализовать разведения сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, а также указал на необходимость имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.