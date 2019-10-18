Пристайко сообщил, когда может состояться встреча в нормандской формате

18 октября, 2019, 12:29

В МИД Украины надеются, что нормандская встреча состоится в ноябре

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

Президент Владимир Зеленский пытается решить этот вопрос, говорит Пристайко.

"Что касается того, насколько мы чувствуем, что Россия готова двигаться. Именно для этого президент Зеленский пытается сделать все возможное для проведения нормандского саммита. Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится", - заявил министр.