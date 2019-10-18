 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПристайко сообщил, когда может состояться встреча в нормандской формате

Пристайко сообщил, когда может состояться встреча в нормандской формате


фото: president.gov.ua
В МИД Украины надеются, что нормандская встреча состоится в ноябре

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV .

Президент Владимир Зеленский пытается решить этот вопрос, говорит Пристайко.

"Что касается того, насколько мы чувствуем, что Россия готова двигаться. Именно для этого президент Зеленский пытается сделать все возможное для проведения нормандского саммита. Мы надеемся, что в следующем месяце эта встреча состоится", - заявил министр.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать