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Espreso.tvОбществоНынешнее руководство довело ПАСЕ до состояния, когда за организацию стыдно, - Кулеба

Нынешнее руководство довело ПАСЕ до состояния, когда за организацию стыдно, - Кулеба


фото: radiosvoboda.org
Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина отстаивает свои интересы в Парламентской ассамблее Совета Европы при отсутствии собственной делегации

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По словам Кулебы, нынешнее руководство ПАСЕ довело организацию до состояния, когда при ПАСЕ становится стыдно.

Вице-премьер отказался отвечать на вопрос о том, поедет ли украинская делегация на следующую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, подчеркнув, что Украина способна защищать свои интересы, не прогибаясь под давлением партнеров.

"Давайте сохраним интригу. Это же продолжается. Я вам скажу, что отсутствие украинской делегации на октябрьской сессии произвело сильное впечатление на наших оппонентов", - сказал Кулеба.

По его словам, в Риге в начале сентября состоялась встреча, где был создан формат "Балтия плюс".

"Это группа стран, три балтийские страны, плюс сейчас Украина, Грузия, которые выступили против возвращения российской делегации в ПАСЕ в том виде, в котором это произошло, и договорились координировать свои шаги в дальнейшем. Это очень перспективный формат, который может расширяться. Он посылает очень четкий сигнал всем тем, кто был уверен, что они могут вернуть Россию, а при этом не будет никаких последствий. И вот развитие этого формата будет одним из приоритетов Украины в Совете Европы", - отметил Кулеба.

  • Напомним, 19 октября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что санкции Евросоюза против России могут быть сняты в любой момент.
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