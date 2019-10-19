Кулеба предупредил о риске отмены ЕС санкций против России
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
"О том, что нужно снимать санкции, начали говорить ровно на следующий день после того, как эти санкции были введены. Постоянно бродит эта идея в мыслях и в головах, и рука отдельных наших европейских партнеров постоянно тянется на заседаниях Европейского Совета, чтобы нарушить консенсус против санкций. Да, санкции приняты ЕС. Они принимаются - их действие продлевается консенсусом. И в любой момент, и мы должны осознавать это, режим санкций может быть подвешен", - сказал Кулеба.
Вице-премьер отметил, что демонтаж санкционного режима, может начаться со снятия секторальных санкций.
"То есть тех, которые наиболее болезненны. Тогда сигнал будет такой, что санкции остались, мы просто частичку сняли санкций, чтобы поощрить Россию. Но, по сути, вот это и есть главный индикатор - секторальные санкции", - пояснил Кулеба.
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