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Espreso.tvЭкономикаМилованов назвал остановку табачной фабрики в Прилуках шантажом государства

Милованов назвал остановку табачной фабрики в Прилуках шантажом государства


фото: facebook
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал остановку табачной фабрики в Прилуках шантажом государства со стороны производителей сигарет

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса. Там идет борьба и шантаж. В ВР есть предложение жесткого регулирования прибыли дистрибьюторов. Причина - теневой рынок и дистрибьютор-монополист. Говорят, связанный с производителями. Насколько это правда - не знаю. Почему дистрибьютора-монополиста, который работает "в серую", защищают производители - мне непонятно. в то же время, я считаю неправильным бороться с монополистом через прямое регулирование цен. Для этого есть антимонопольный комитет", - сказал Милованов.

British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, 11 октября 2019 года остановил производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Компания указала, что причиной является принятый Верховной Радой законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

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