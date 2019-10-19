Милованов назвал остановку табачной фабрики в Прилуках шантажом государства
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса. Там идет борьба и шантаж. В ВР есть предложение жесткого регулирования прибыли дистрибьюторов. Причина - теневой рынок и дистрибьютор-монополист. Говорят, связанный с производителями. Насколько это правда - не знаю. Почему дистрибьютора-монополиста, который работает "в серую", защищают производители - мне непонятно. в то же время, я считаю неправильным бороться с монополистом через прямое регулирование цен. Для этого есть антимонопольный комитет", - сказал Милованов.
British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции, 11 октября 2019 года остановил производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области. Компания указала, что причиной является принятый Верховной Радой законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары.
Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.
- 10 октября Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 млрд грн за согласованные антиконкурентные действия.
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