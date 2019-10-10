АМКУ оштрафовал производителей сигарет на 6,4 млрд грн

10 октября, 2019, 14:49

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 млрд грн за согласованные антиконкурентные действия

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Признано, что ООО" Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн ", ЗАО" Филип Моррис Украина ", ПАО" Джей Ти Интернешнл Украина ", ЗАО" Джей Ти Интернешнл Компани Украина ", ПАО" Империал Тобакко Продакшн Украина ", ПИИ" Империал Тобакко Юкрейн ", ООО" Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина ", ЗАО" А / Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки", ООО "ТЕДИС Украины" совершили нарушения ... в виде антиконкурентных согласованных действий, которые касающиеся ограничения доступа других субъектов хозяйствования (покупателей) на рынок первичной продажи производителями сигарет ", - говорится в сообщении.

За совершенные нарушения наложены штрафы на:

"ТЕДИС Украина" - 3,4 млрд грн;

"Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" - 370 млн грн;

"Филипп Моррис Украина" - 810 млн грн;

"Джей Ти Интернешнл Украина" - 430 млн грн;

"Джей Ти Интернешнл Компани Украина" - 490 млн грн;

"Империал Тобакко Продакшн Украина" - 170 млн грн;

"Империал Тобакко Юкрейн" - 290 млн грн;

"Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" - 80 млн грн;

"А / Т табачная компания" В.А.Т.-Прилуки "- 450 млн грн.

"Собранных по делу доказательств доказано, что поведение этих компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выхода на рынок других субъектов хозяйствования ", - говорится в сообщении.

"В 2011-2012 годах каждый из указанных производителей сократил количество прямых контрактов с дистрибьюторами из нескольких десятков к одному общему для всех -" ТЕДИС Украина ". Как следствие, в 2013 году" ТЕДИС Украина "становится монополистом на рынке с долей 99, 43% ", - заявили в АМКУ.

"Одновременно указанные производители установили похожи критерии к потенциальным покупателям (в т. Ч. Поставка (доставка) сигарет в отдаленные районы), которым не соответствует ни один из субъектов хозяйствования.

Ни одна компания не может выйти на рынок дистрибуции сигарет и / или приобретать сигареты непосредственно у производителей, а вынуждена покупать их в "ТЕДИС Украина" (или в его покупателей) ", - добавили в пресс-службе Антимонопольного комитета.

Кроме штрафа, перечисленные выше компании обязали "прекратить нарушения".