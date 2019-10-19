Малиновский стал одним из лучших игроков "Аталанты" в феерическом матче с "Лацио"

19 октября, 2019, 22:50

Украинский футболист Руслан Малиновский признан одним из лучших игроков "Аталанты" в матче с "Лацио", который завершился вничью 3:3

Об этом сообщает WhoScored.

Малиновский получил за матч против римского клуба 7,8 балла. Столько же у аргентинца Алехандро Гомеса, который ранее играл за "Металлист". Высшую оценку заработал только автор дубля в ворота "Лацио" - колумбиец Луис Муриель - 8,3.

Украинец нанес за игру 7 ударов по воротам, 3 из которых в створ, сделал две ключевые передачи, 5 из его 7 попыток обыграть соперника были успешными (наибольшее количество среди игроков обеих команд), оба отбора также удались.

"Аталанта" после первого тайма выигрывала со счетом 3:0, но не удержала победу и сыграла с "Лацио" вничью 3:3.