"Аталанта" с Малиновским не удержала преимущество в 3 гола над "Лацио"

19 октября, 2019, 18:11

В 8-м туре чемпионата Италии "Аталанта", с украинцем Русланом Малиновским в составе, не удержала преимущество в три гола в гостевом матче против "Лацио"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на игру против "Лацио" в стартовом составе. Его команда чрезвычайно удачно провела первый тайм и до перерыва забила три гола. Дубль сделал Луис Муриель, еще один гол на счету экс-футболиста "Металлиста" Алехандро Гомеса.

Несмотря на это, во втором тайме "Лацио" спасся от поражения благодаря голу Хоакина Корреа и дублю Иммобиле, который сначала забил с пенальти, а затем спас римлян от поражения в компенсированное арбитром время.

"Аталанта" сыграла с "Лацио" вничью 3:3, набрала 17 очков и идет в турнирной таблице третьей. "Лацио" имеет 12 пунктов и занимает шестую позицию.

Чемпионат Италии

8-й тур

19 октября

"Лацио" - "Аталанта" 3:3

Голы: Иммобиле, 69 (пен.), 90+2, Корреа, 70 - Муриель, 23, 28, Гомес, 37