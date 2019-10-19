Джулиани просил американскую визу для Шокина, чтобы получить "грязь на демократов", - CNN

19 октября, 2019, 22:26

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент выдать американскую визу экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину, чтобы получить компромат на представителей Демократической партии

Об этом со ссылкой на CNN сообщает ТСН.

Об этом заявил в Конгрессе заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

По его информации, Джулиани направил запрос о предоставлении визы для Шокина в январе 2019 года. Впрочем, Госдепартамент отказал. Тогда адвокат Трампа обратился к Белому дому с просьбой отменить решение Госдепа.

Визу бывшему генпрокурору Украины не дали, но Джулиани пообщался с Шокиным через Skype. Ранее в одном из своих интервью Джулиани рассказывал, что хотел пообщаться с Шокиным лично, поскольку тот обещал "грязь на демократов".