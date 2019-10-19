Джулиани просил американскую визу для Шокина, чтобы получить "грязь на демократов", - CNN
19 октября, 2019, 22:26
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент выдать американскую визу экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину, чтобы получить компромат на представителей Демократической партии
Об этом со ссылкой на CNN сообщает ТСН.
Об этом заявил в Конгрессе заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.
По его информации, Джулиани направил запрос о предоставлении визы для Шокина в январе 2019 года. Впрочем, Госдепартамент отказал. Тогда адвокат Трампа обратился к Белому дому с просьбой отменить решение Госдепа.
Визу бывшему генпрокурору Украины не дали, но Джулиани пообщался с Шокиным через Skype. Ранее в одном из своих интервью Джулиани рассказывал, что хотел пообщаться с Шокиным лично, поскольку тот обещал "грязь на демократов".
- 16 октября стало известно, что адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани получил документы, связанные с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшим спецпрокуроры Робертом Мюллером, от представителей украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
Читайте также
-
15 октября, 2019 Виталий Портников: Трампу не нужны друзья поневоле
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха
-
10 октября, 2019 Виталий Портников: Очень маленький Путин
Читайте также
-
-
13 октября, 2019 10 фактов о Дне защитника Украины
-
13 октября, 2019 Смелость, креативность, безжалостность - 5 книг о достижении успеха