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Espreso.tvОбществоДжулиани просил американскую визу для Шокина, чтобы получить "грязь на демократов", - CNN

Джулиани просил американскую визу для Шокина, чтобы получить "грязь на демократов", - CNN


фото: EADaily
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент выдать американскую визу экс-генпрокурору Украины Виктору Шокину, чтобы получить компромат на представителей Демократической партии

Об этом со ссылкой на CNN сообщает ТСН.

Об этом заявил в Конгрессе заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

По его информации, Джулиани направил запрос о предоставлении визы для Шокина в январе 2019 года. Впрочем, Госдепартамент отказал. Тогда адвокат Трампа обратился к Белому дому с просьбой отменить решение Госдепа.

Визу бывшему генпрокурору Украины не дали, но Джулиани пообщался с Шокиным через Skype. Ранее в одном из своих интервью Джулиани рассказывал, что хотел пообщаться с Шокиным лично, поскольку тот обещал "грязь на демократов".

  • 16 октября стало известно, что адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани получил документы, связанные с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшим спецпрокуроры Робертом Мюллером, от представителей украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
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