Джулиани получил документы о Байдене от Фирташа, - СМИ

16 октября, 2019, 11:58

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани получил документы, связанные с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и бывшим спецпрокуроры Робертом Мюллером, от представителей украинского олигарха Дмитрия Фирташа

Об этом сообщает Time .

Сообщается, что эту информацию подтвердили пять источников, причастных к этому вопросу. По их утверждениям, адвокаты Фирташа собрали документы, в которых содержатся спорные обвинения против Роберта Мюллера и Джо Байдена. Адвокаты Фирташа передали эти документы и другую информацию представителям личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

В частности, были переданы материалы показаниям бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что был уволен с должности из-за давления со стороны Джо Байдена, так как в этот период было начато расследование против Хантера Байдена. Также были переданы документы, свидетельствующие о предложении Мюллера снять обвинения с Фирташа в обмен на компрометирующие показания относительно Дональда Трампа.