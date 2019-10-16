Джулиани получил документы о Байдене от Фирташа, - СМИ
Об этом сообщает Time .
Сообщается, что эту информацию подтвердили пять источников, причастных к этому вопросу. По их утверждениям, адвокаты Фирташа собрали документы, в которых содержатся спорные обвинения против Роберта Мюллера и Джо Байдена. Адвокаты Фирташа передали эти документы и другую информацию представителям личного адвоката Трампа Руди Джулиани.
В частности, были переданы материалы показаниям бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что был уволен с должности из-за давления со стороны Джо Байдена, так как в этот период было начато расследование против Хантера Байдена. Также были переданы документы, свидетельствующие о предложении Мюллера снять обвинения с Фирташа в обмен на компрометирующие показания относительно Дональда Трампа.
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