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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС - двое раненых: штаб уточнил данные

В зоне ООС - двое раненых: штаб уточнил данные

В четверг, 17 октября, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе были ранены двое украинских военных

Об этом говорится в уточненной информации пресс-центра штаба ООС.

"По уточненной информации, вчера, 17 октября, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный прошедшие сутки во время выполнения инженерных работ получил взрывную травму", - говорится в сообщении.

Ранее штаб ООС сообщал , что в течение суток 17 октября потерь среди украинских военных не было зафиксировано.

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