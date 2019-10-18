В зоне ООС - двое раненых: штаб уточнил данные

18 октября, 2019, 10:59

В четверг, 17 октября, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе были ранены двое украинских военных

Об этом говорится в уточненной информации пресс-центра штаба ООС.

"По уточненной информации, вчера, 17 октября, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Еще один военный прошедшие сутки во время выполнения инженерных работ получил взрывную травму", - говорится в сообщении.

Ранее штаб ООС сообщал , что в течение суток 17 октября потерь среди украинских военных не было зафиксировано.