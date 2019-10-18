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Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии

Оккупанты обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии

В четверг, 17 октября, российские боевики на Донбассе 29 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Объединенных сил в том числе из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских установок калибра 122 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики совершили 16 обстрелов: трижды у Водяного на Приазовье из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, пять раз неподалеку Павлополя - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды у Талаковки - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, два раза неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Березовой - со станковых противотанковых гранатометов, вблизи Пищевика и Лебединского - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов, у Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли украинских военных 13 раз: у Новолуганского - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, трижды вблизи Золотого - из минометов калибра 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, трижды неподалеку Новозвановки - из миномета калибра 82 мм, около Гладосово из минометов кале бру 82 мм, дважды в районе Крымского - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Хутора Свободного - с подствольных гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Попасной - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За сутки 17 октября потерь среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала суток 18 октября по состоянию на 7:00 захватчики дважды нарушили режим прекращения огня: в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Золотого-4 - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь вследствие этих обстрелов также не зафиксировано.

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