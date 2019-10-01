Труба: У ГБР 12 дел, в которых фигурирует экс-президент Порошенко

1 октября, 2019, 19:53

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отметил, что его ведомство расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко

Об этом он заявил в интервью ТСН

"На сегодня у нас расследуется 12 уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко . Во всех этих делах его процессуальный статус - это свидетель", - отметил Труба.

Он добавил, что есть производства, где устанавливается возможность совершения правонарушения по фактам уклонения от уплаты налогов и реализации средств по сделкам с продажи завода "Кузница на Рыбальском", а также по фактам возможных противоправных действий и легализации средств по фактам продажи телеканала "Прямого", а также по фактам возможного вмешательства в деятельность судебной системы.

"Фактов на самом деле очень много, это как политические решения, а также некоторые экономические решения. Эти производства возбуждены по обращениям различных физических лиц. В часть этих уголовных производств действительно внесены сведения по обращениям Андрея Портнова. Могут ли его обращения быть политически ангажированными? Сложно мне сказать. Но для меня важно дать ответ на вопрос, может ли быть политически ангажированным расследование, и я отвечаю - нет", - сказал Труба.