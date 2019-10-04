Переаттестация и проверка на добродетель: Рябошапка заявил о запуске второго этапа реформы прокуратуры

4 октября, 2019, 11:24

Реформа предусматривает, в частности, уменьшение количества прокуроров

Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Мы запускаем реформу прокуратуры и ее очистки и перезагрузки Начинаем второй этап. Первый это было принятие закона о реформировании прокуратуры", - заявил он.

По его словам, сейчас количество прокуроров на душу населения является одним из крупнейших в мире, "в этом нет смысла, должна быть эффективность".

"Также мы предлагаем ввести постоянную периодическую проверку добродетели. Приобщит к этому коллег из НАБУ. Проверять в качестве кандидатов так и тех, то будет проходить переаттестацию», - пояснил генпрокурор.

Предполагается, что переаттестация будет состоять из тестов на знание законодательства, проверки общих способностей, проверки на добродетель и интервью (проведение собеседования). К собеседованию будут привлечены специалисты из внешней среды, эксперты гражданского общества и представители международных организаций.

Рябошапка отметил, что реформа предусматривает привлечение молодых кадров без прокурорского стажа.

"Работники прокуратуры будут конкурентную зарплату, ведь сейчас являются одними из наименее оплачиваемых в юридической отрасли", - заверил он.

Также генпрокурор отметил, что обновленная прокуратура будет ориентироваться на потребности общества, ведь сейчас около 70% не доверяют прокурорам.