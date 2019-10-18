"Укроборонпром" уволил директора "Киевского бронетанкового завода"

18 октября, 2019, 20:25

Государственный концерн "Укроборонпром" уволил Вадима Шкавро - директора государственного предприятия "Киевский бронетанковый завод"

Об этом сообщает пресс служба концерна.

"Киевское бронетанковое предприятие сейчас находится в нестабильном финансово-экономическом положении и имеет угрозы невыполнения контрактов с государственными заказчиками. Такие результаты управления предприятием являются достаточными для принятия соответствующего решения", - прокомментировали причину увольнения директора ГП "КБТО" в "Укроборонпроме".

Объявлен новый конкурс на должность директора этого завода. Исполняющим обязанности главы ГП "Киевский бронетнаковий завод" стал Владимир Синявский, он был заместителем директора по производству.

ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, изготовлении запасных частей для бронетанкового вооружения и техники.