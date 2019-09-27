"Укроборонпром" вернул в концерн "Укрспецэкспорт"

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

Руководители "Укроборонпрома" считают, что предыдущая редакция устава предприятия "Укрспецэкспорт" угрожала целостности управления концерном, а потому должна быть изменена.

"Изменения в устав Государственной компании" Укрспецэкспорт ", внесенные 19 августа 2019 года предыдущим руководством концерна, наделялась неприсущими ей полномочиями. Также существенно уменьшались рычаги влияния самого концерна на деятельность "Укрспецэкспорта", - сообщили в "Укроборонпроме", ссылаясь на заключение юридической экспертизы учредительных документов .

Как отмечается, создатели предыдущей редакции устава хотели сосредоточить контроль над "Укрспецэкспортом" в руках руководителя предприятия.

Теперь все эти изменения отменены приказом нового руководства концерна, как такие, которые вредят интересам государства и "Укроборонпрома".