"Укроборонпром" вернул в концерн "Укрспецэкспорт"
Об этом сообщает пресс служба ведомства.
Руководители "Укроборонпрома" считают, что предыдущая редакция устава предприятия "Укрспецэкспорт" угрожала целостности управления концерном, а потому должна быть изменена.
"Изменения в устав Государственной компании" Укрспецэкспорт ", внесенные 19 августа 2019 года предыдущим руководством концерна, наделялась неприсущими ей полномочиями. Также существенно уменьшались рычаги влияния самого концерна на деятельность "Укрспецэкспорта", - сообщили в "Укроборонпроме", ссылаясь на заключение юридической экспертизы учредительных документов .
Как отмечается, создатели предыдущей редакции устава хотели сосредоточить контроль над "Укрспецэкспортом" в руках руководителя предприятия.
Теперь все эти изменения отменены приказом нового руководства концерна, как такие, которые вредят интересам государства и "Укроборонпрома".
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