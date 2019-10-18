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Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" направит "Газпрому" $11 млрд исковых требований, - Витренко

"Нафтогаз" направит "Газпрому" $11 млрд исковых требований, - Витренко


фото: naftogaz.ua
"Нафтогаз" планирует 1 ноября прислать "Газпрому" новый иск более чем на $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита

Об этом написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

"А я вам говорил :(((( С другой стороны, хорошо, что я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться. И хорошо, что 1 ноября мы вышлем Газпрому наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", - сообщил Витренко.

Напомним, "Газпром" назвал отказ от победы в Стокгольмском суде условием нового транзитного контракта

 

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