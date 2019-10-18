"Газпром" хочет "решить судебные споры" с Украиной до нового контракта на транзит - в частности относительно решения в Стокгольме
Об этом сообщил председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер во время рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, передает " Интерфакс-Украина".
"К украинским партнерам, к европейским партнерам нашу позицию доказано: что, несомненно, к заключению нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", - сообщил он, отметив, что таких споров достаточно много.
Миллер отметил, что главный вопрос, который стоит на повестке дня, - это окончание договора на транзит через территорию Украины, заканчивающийся 31 декабря 2019 года.
Говоря о судебных спорах, глава "Газпрома" отметил решение Стокгольмского суда, который фактически внес дисбаланс в два контракта: контракт на поставку и контракт на транзит через территорию Украины. Он также вспомнил те решения, которые приняли украинские суды в так называемом антимонопольном деле против "Газпрома".
"Абсолютно надуманная история - по одной простой причине, что" Газпром "не осуществляет никакой транспортной деятельности на территории Украины, - заявил Миллер. - Конечно же, международная практика знает примеры, когда споры предприятий урегульовувались в досудебном порядке, и мы предлагаем такой нулевой вариант , который полностью прекратил бы все судебные иски, все иски были бы отозваны, и было бы подведена черта под всей этой историей ".
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