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Espreso.tvМирПарламент Британии не поддержит новое соглашение с ЕС, - оппозиция

Парламент Британии не поддержит новое соглашение с ЕС, - оппозиция


фото: reuters
Представитель оппозиционной Лейбористской партии Джон Макдоннел считает, что парламенту не хватит голосов для утверждения нового соглашения с Европейским Союзом в рамках Brexit

По словам Макдоннел (занимает пост канцлера казначейства теневого правительства), голосование, назначенное на субботу, будет "достаточно близким к принятию соглашения", сообщает Reuters.

Однако, добавил Макдоннел, скорее всего, голосов для его утверждения немного не хватит.

"Я не верю, что это пройдет, я думаю, что голосование будет провалено, но ... оно будет достаточно близким к поддержке", - отметил он.

  • Ранее Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о согласовании нового соглашения по Brexit.
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