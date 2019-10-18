Парламент Британии не поддержит новое соглашение с ЕС, - оппозиция

18 октября, 2019, 12:59

Представитель оппозиционной Лейбористской партии Джон Макдоннел считает, что парламенту не хватит голосов для утверждения нового соглашения с Европейским Союзом в рамках Brexit

По словам Макдоннел (занимает пост канцлера казначейства теневого правительства), голосование, назначенное на субботу, будет "достаточно близким к принятию соглашения", сообщает Reuters.

Однако, добавил Макдоннел, скорее всего, голосов для его утверждения немного не хватит.

"Я не верю, что это пройдет, я думаю, что голосование будет провалено, но ... оно будет достаточно близким к поддержке", - отметил он.