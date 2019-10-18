Парламент Британии не поддержит новое соглашение с ЕС, - оппозиция
18 октября, 2019, 12:59
Представитель оппозиционной Лейбористской партии Джон Макдоннел считает, что парламенту не хватит голосов для утверждения нового соглашения с Европейским Союзом в рамках Brexit
По словам Макдоннел (занимает пост канцлера казначейства теневого правительства), голосование, назначенное на субботу, будет "достаточно близким к принятию соглашения", сообщает Reuters.
Однако, добавил Макдоннел, скорее всего, голосов для его утверждения немного не хватит.
"Я не верю, что это пройдет, я думаю, что голосование будет провалено, но ... оно будет достаточно близким к поддержке", - отметил он.
- Ранее Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о согласовании нового соглашения по Brexit.
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