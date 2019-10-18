НАБУ попросит арестовать Гладковского с возможностью залога, - СМИ

18 октября, 2019, 18:40

НАБУ и САП будут просить суд арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского с возможностью внесения залога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, антикоррупционные органы попросят Высший антикоррупционный суд применить меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога.