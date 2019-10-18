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Espreso.tvОбществоНАБУ попросит арестовать Гладковского с возможностью залога, - СМИ

НАБУ попросит арестовать Гладковского с возможностью залога, - СМИ

НАБУ и САП будут просить суд арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского с возможностью внесения залога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, антикоррупционные органы попросят Высший антикоррупционный суд применить меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога.

  • Бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
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