НАБУ попросит арестовать Гладковского с возможностью залога, - СМИ
18 октября, 2019, 18:40
НАБУ и САП будут просить суд арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского с возможностью внесения залога
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, антикоррупционные органы попросят Высший антикоррупционный суд применить меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога.
- Бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
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