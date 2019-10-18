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Espreso.tvОбществоМитрополит Епифаний поехал с официальным визитом в США

Митрополит Епифаний поехал с официальным визитом в США


фото: radiosvoboda.org
Глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний начал визит в Соединенные Штаты Америки

Об этом сообщает Twitter главы ПЦУ.

"В Нью-Йорке с нашей делегацией посетили мемориальный комплекс и музей, посвященный жертвам трагедии 11 сентября 2001 года, среди которых было и 12 украинцев. Вечная память погибшим!", - написал Епифаний.

Митрополит Киевский и всея Украины 19 октября в Нью-Йорке получит награду - "Премию Афинагора по правам человека".

Премия вручается лицу или организации, которая "своими действиями, намерениями и самоотверженностью последовательно демонстрирует заботу об основных правах и свободе вероисповедания для всех людей".

"Официальные мероприятия в США начал со встречи с Владимиром Ельченко, постоянным представителем Украины при ООН, и Алексеем Голубовым, генеральным консулом Украины в Нью-Йорке. Украинские дипломаты заверили: будут всесторонне способствовать инициативам нашей церкви на международном уровне", - добавил митрополит.

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