Митрополит Епифаний поехал с официальным визитом в США
Об этом сообщает Twitter главы ПЦУ.
"В Нью-Йорке с нашей делегацией посетили мемориальный комплекс и музей, посвященный жертвам трагедии 11 сентября 2001 года, среди которых было и 12 украинцев. Вечная память погибшим!", - написал Епифаний.
Митрополит Киевский и всея Украины 19 октября в Нью-Йорке получит награду - "Премию Афинагора по правам человека".
Премия вручается лицу или организации, которая "своими действиями, намерениями и самоотверженностью последовательно демонстрирует заботу об основных правах и свободе вероисповедания для всех людей".
"Официальные мероприятия в США начал со встречи с Владимиром Ельченко, постоянным представителем Украины при ООН, и Алексеем Голубовым, генеральным консулом Украины в Нью-Йорке. Украинские дипломаты заверили: будут всесторонне способствовать инициативам нашей церкви на международном уровне", - добавил митрополит.
Начался мой первый, как Предстоятеля ПЦУ, визит в Соединенные Штаты Америки. В Нью-Йорке с нашей делегацией посетили мемориальный комплекс и музей, посвященный жертвам трагедии 11 сентября 2001, среди которых было и 12 украинцев. Вечная память погибшим! pic.twitter.com/T97SBQq6rd- Митрополит Епифаний (@Epifaniy) 18 октября 2019
Официальные мероприятия в США начал со встречи с Владимиром Ельченко, Постоянным представителем Украины при ООН, и Алексеем Голубовым, Генеральным консулом Украины в Нью-Йорке. Украинские дипломаты заверили: будут всесторонне способствовать инициативам нашей Церкви на международном уровне. pic.twitter.com/58vabQbP65- Митрополит Епифаний (@Epifaniy) 18 октября 2019
- Митрополит Епифаний поблагодарил Православную церковь Эллады за признание автокефалии Православной церкви Украины
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