Митрополит Епифаний поехал с официальным визитом в США

18 октября, 2019, 21:15

Глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний начал визит в Соединенные Штаты Америки

Об этом сообщает Twitter главы ПЦУ.

"В Нью-Йорке с нашей делегацией посетили мемориальный комплекс и музей, посвященный жертвам трагедии 11 сентября 2001 года, среди которых было и 12 украинцев. Вечная память погибшим!", - написал Епифаний.

Митрополит Киевский и всея Украины 19 октября в Нью-Йорке получит награду - "Премию Афинагора по правам человека".

Премия вручается лицу или организации, которая "своими действиями, намерениями и самоотверженностью последовательно демонстрирует заботу об основных правах и свободе вероисповедания для всех людей".

"Официальные мероприятия в США начал со встречи с Владимиром Ельченко, постоянным представителем Украины при ООН, и Алексеем Голубовым, генеральным консулом Украины в Нью-Йорке. Украинские дипломаты заверили: будут всесторонне способствовать инициативам нашей церкви на международном уровне", - добавил митрополит.

Начался мой первый, как Предстоятеля ПЦУ, визит в Соединенные Штаты Америки. В Нью-Йорке с нашей делегацией посетили мемориальный комплекс и музей, посвященный жертвам трагедии 11 сентября 2001, среди которых было и 12 украинцев. Вечная память погибшим! pic.twitter.com/T97SBQq6rd - Митрополит Епифаний (@Epifaniy) 18 октября 2019

Официальные мероприятия в США начал со встречи с Владимиром Ельченко, Постоянным представителем Украины при ООН, и Алексеем Голубовым, Генеральным консулом Украины в Нью-Йорке. Украинские дипломаты заверили: будут всесторонне способствовать инициативам нашей Церкви на международном уровне. pic.twitter.com/58vabQbP65 - Митрополит Епифаний (@Epifaniy) 18 октября 2019