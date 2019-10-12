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Espreso.tvОбществоЭто навеки будет вписано в нашу историю, - Епифаний о признании автокефалии ПЦУ Православной церковью Греции

Это навеки будет вписано в нашу историю, - Епифаний о признании автокефалии ПЦУ Православной церковью Греции


фото: facebook
Митрополит Епифаний поблагодарил Православную церковь Эллады за признание автокефалии Православной церкви Украины

Об этом Епифаний написал в facebook.

"Благодарен моему брату во Христе, главе священного синода церкви Греции блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решением Вселенского патриархата, которое открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими поместными автокефальной церкви во всех сферах", - написал Епифаний.

Митрополит УПЦ отметил, что Грецию и Украину связывают много славных страниц истории, дружбы и сотрудничества.

"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквями Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!", - отметил Епифаний.

  • Напомним, 12 октября Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
  • 12 октября пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москве не удалось остановить процесс признания Православной церкви Украины в мире.

 

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