Союзники Трампа стремились сменить руководство "Нафтогаза", - СМИ

7 октября, 2019, 11:07

Группа бизнесменов, связанных с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, хотели сменить руководство компании НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

Среди таких бизнесменов издание называет Льва Парнаса, Игоря Фруман и нефтяного магната с Бока-Ратон Гарри Саджиант III.

"Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев рекламировало связи с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа", - заявил источник .

Согласно планам бизнесменов, Андрея Коболева должен был сменить Андрей Фаворов.

Сообщается, что планы не были реализованы из-за поражения бывшего президента Петра Порошенко на выборах 2019 года.