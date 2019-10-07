 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСоюзники Трампа стремились сменить руководство "Нафтогаза", - СМИ

Союзники Трампа стремились сменить руководство "Нафтогаза", - СМИ

Группа бизнесменов, связанных с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, хотели сменить руководство компании НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

Среди таких бизнесменов издание называет Льва Парнаса, Игоря Фруман и нефтяного магната с Бока-Ратон Гарри Саджиант III.

"Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев рекламировало связи с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа", - заявил источник .

Согласно планам бизнесменов, Андрея Коболева должен был сменить Андрей Фаворов.

Сообщается, что планы не были реализованы из-за поражения бывшего президента Петра Порошенко на выборах 2019 года.

  • Ранее сообщалось, что министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК Нафтогаз Украины американцев. Среди кандидатов в состав правления были руководители энергетических компаний из Техаса.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 октября, 2019 понедельник

6 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

7 октября, 2019 понедельник

6 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать