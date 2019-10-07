Союзники Трампа стремились сменить руководство "Нафтогаза", - СМИ
Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.
Среди таких бизнесменов издание называет Льва Парнаса, Игоря Фруман и нефтяного магната с Бока-Ратон Гарри Саджиант III.
"Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев рекламировало связи с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа", - заявил источник .
Согласно планам бизнесменов, Андрея Коболева должен был сменить Андрей Фаворов.
Сообщается, что планы не были реализованы из-за поражения бывшего президента Петра Порошенко на выборах 2019 года.
- Ранее сообщалось, что министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления НАК Нафтогаз Украины американцев. Среди кандидатов в состав правления были руководители энергетических компаний из Техаса.
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