США перебрасывают в Литву 500 солдат и 30 Абрамсов

26 сентября, 2019, 12:21

США перебрасывают в Литву танковый батальон, который будет развернут на полигоне в районе города Пабраде в 10 километрах от границы с Беларусью

Американские военнослужащие прибывают в Литву по ротации в рамках операции "Атлантическая решимость", сообщает DW.

Военные США пробудут в Литве до весны 2020 года.

Около пятисот военнослужащих 1-го танкового батальона 9-го полка 1-й дивизии вооруженных сил США будут развернуты в Пабраде уже в октябре. Вместе с ними будет также развернута 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и 70 колесных транспортных средств.

В Минобороны Литвы отметили, что американские военные будут "сотрудничать и тренироваться с литовскими коллегами и другими союзниками, обмениваться опытом при осуществлении механизации сухопутных войск Литвы".

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что его страна уже неоднократно принимала подразделения войск США в рамках конкретных учений, но на этот раз американские войска прибывают "для долгосрочного развертывания".

"Мы последовательно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного участия США в Литве и во всем регионе. Поэтому долгосрочное пребывание батальона армии США является хорошей новостью и результатом наших долгосрочных усилий и инвестиций. Силы США являются очень важным сдерживающим фактором и будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе ", - заявил Кароблис.