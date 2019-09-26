США перебрасывают в Литву 500 солдат и 30 Абрамсов
Американские военнослужащие прибывают в Литву по ротации в рамках операции "Атлантическая решимость", сообщает DW.
Военные США пробудут в Литве до весны 2020 года.
Около пятисот военнослужащих 1-го танкового батальона 9-го полка 1-й дивизии вооруженных сил США будут развернуты в Пабраде уже в октябре. Вместе с ними будет также развернута 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и 70 колесных транспортных средств.
В Минобороны Литвы отметили, что американские военные будут "сотрудничать и тренироваться с литовскими коллегами и другими союзниками, обмениваться опытом при осуществлении механизации сухопутных войск Литвы".
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис отметил, что его страна уже неоднократно принимала подразделения войск США в рамках конкретных учений, но на этот раз американские войска прибывают "для долгосрочного развертывания".
"Мы последовательно и терпеливо стремимся к расширению долгосрочного военного участия США в Литве и во всем регионе. Поэтому долгосрочное пребывание батальона армии США является хорошей новостью и результатом наших долгосрочных усилий и инвестиций. Силы США являются очень важным сдерживающим фактором и будут способствовать усилиям НАТО в Балтийском регионе ", - заявил Кароблис.
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