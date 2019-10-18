 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЛагард возглавила Европейский центробанк

Лагард возглавила Европейский центробанк


фото: ukrinform.ua
Бывшая директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард стала президентом Европейского центрального банка

Об этом сообщает 24 канал.

Европейский совет назначил бывшую руководительницу МВФ Кристин Лагард президентом ЕЦБ на 8 лет без права переназначения.

С 1 ноября Лагард заменит на посту итальянца Марио Драги. Центробанк Европы впервые возглавит женщина.

Кандидатуру Лагард лоббировал президент Франции Эммануэль Макрон.

  • Европейский парламент 17 сентября проголосовал за рекомендацию по назначению на должность председателя Европейского центрального банка экс-главы Международного валютного фонда Кристин Лагард
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

18 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать