Лагард возглавила Европейский центробанк
18 октября, 2019, 20:58
Бывшая директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард стала президентом Европейского центрального банка
Об этом сообщает 24 канал.
Европейский совет назначил бывшую руководительницу МВФ Кристин Лагард президентом ЕЦБ на 8 лет без права переназначения.
С 1 ноября Лагард заменит на посту итальянца Марио Драги. Центробанк Европы впервые возглавит женщина.
Кандидатуру Лагард лоббировал президент Франции Эммануэль Макрон.
- Европейский парламент 17 сентября проголосовал за рекомендацию по назначению на должность председателя Европейского центрального банка экс-главы Международного валютного фонда Кристин Лагард
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