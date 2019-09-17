Европарламент проголосовал за кандидатуру Лагард на пост главы центробанка ЕС

17 сентября, 2019, 16:58

Европейский парламент 17 сентября проголосовал за рекомендацию по назначению на должность председателя Европейского центрального банка экс-главы Международного валютного фонда Кристин Лагард

Об этом сообщает Интерфакс .

Обсуждение кандидатуры проходило в отсутствие Лагард на пленарной сессии. Голосование было тайным. В поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против проголосовали 206 депутатов. 49 воздержались.

"Я надеюсь, что это позволит нам продолжать замечательное сотрудничество между тремя институтами (Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом, - ред.) при полном уважении роли каждого института и с госпожой Кристин Лагард во главе ЕЦБ", - так оценил мнение Европарламента заместитель председателя ЕК по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, представлявший от имени Европейской комиссии кандидатуру Лагард.

Ожидается, что Европейский Совет примет окончательное решение на октябрьском саммите ЕС на основе рекомендаций Совета ЕС, консультации с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ.