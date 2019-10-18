Глава Минздрава Скалецкая поддерживает идею обязательной прививки украинцев

18 октября, 2019, 17:46

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что обязательные прививки нужны украинцам и необходимо информировать граждан об этом

Об этом она рассказала в интервью УП.

Она считает, что основная проблема вакцинации - это отсутствие доверия.

"Ключевая проблема в иммунизации в том, что никто никому не доверяет. Не доверяют врачу: "Зачем? У меня есть интернет". Не доверяют системе:" Откуда мы знаем, что вы закупили? "Доверяют СМИ, плакатам, смс от соседей. Вакцинация необходима государству", - утверждает министр.

Также она добавила, что поддерживает обязательную вакцинацию, но за то, чтобы все люди, со страхом или отрицательным отношением, получили всю информацию, которая нужна.

"Надо оказывать поддержку людям, которые сомневаются, чтобы формировать доверие к этой системе. Можно много таких вещей сделать. Если вы сомневаетесь, сделаем, например, два дополнительных анализа", - говорит Скалецкая.