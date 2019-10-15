В 2020 году закупка лекарств не будет обеспечена на 100%, - Скалецкая
15 октября, 2019, 16:49
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что программа по закупке лекарств не будет выполнена полностью
Об этом она заявила в программе Ваша Свобода.
Министр сказала, о том, что идет работа над тем, как лучше использовать ресурсы.
"Мы ведем довольно обстоятельный разговор, о том, как эти ресурсы распределить. Сейчас идет разговор в рабочих группах, на самом деле идет речь об увеличении. Программа по закупке лекарств по многим позициям не обеспечена на 100% потребность", - сказала она.
Скалецкая заявила, что сейчас это огромный вызов для Кабинета министров.
"Этот вызов стоит сегодня перед правительством, но в следующем году, к сожалению, мы не будем иметь возможность покрыть всю 100% потребность. Нам надо найти компромисс, где мы можем привлечь это, где местная власть будет подключаться. Есть соответствующие местные программы," - резюмировала министр.
- Скалецкая ответила на обвинения относительно закупок лекарств и пообещала аудит работников МЗ
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