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Espreso.tvОбществоВ 2020 году закупка лекарств не будет обеспечена на 100%, - Скалецкая

В 2020 году закупка лекарств не будет обеспечена на 100%, - Скалецкая


фото: rfe
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что программа по закупке лекарств не будет выполнена полностью
Об этом она заявила в программе Ваша Свобода.
 
Министр сказала, о том, что идет работа над тем, как лучше использовать ресурсы.
 
"Мы ведем довольно обстоятельный разговор, о том, как эти ресурсы распределить. Сейчас идет разговор в рабочих группах, на самом деле идет речь об увеличении. Программа по закупке лекарств по многим позициям не обеспечена на 100% потребность", - сказала она.
 
Скалецкая заявила, что сейчас это огромный вызов для Кабинета министров.
 
"Этот вызов стоит сегодня перед правительством, но в следующем году, к сожалению, мы не будем иметь возможность покрыть всю 100% потребность. Нам надо найти компромисс, где мы можем привлечь это, где местная власть будет подключаться. Есть соответствующие местные программы," - резюмировала министр.
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