В 2020 году закупка лекарств не будет обеспечена на 100%, - Скалецкая

15 октября, 2019, 16:49

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что программа по закупке лекарств не будет выполнена полностью

Об этом она заявила в программе Ваша Свобода.

Министр сказала, о том, что идет работа над тем, как лучше использовать ресурсы.

"Мы ведем довольно обстоятельный разговор, о том, как эти ресурсы распределить. Сейчас идет разговор в рабочих группах, на самом деле идет речь об увеличении. Программа по закупке лекарств по многим позициям не обеспечена на 100% потребность", - сказала она.

Скалецкая заявила, что сейчас это огромный вызов для Кабинета министров.

"Этот вызов стоит сегодня перед правительством, но в следующем году, к сожалению, мы не будем иметь возможность покрыть всю 100% потребность. Нам надо найти компромисс, где мы можем привлечь это, где местная власть будет подключаться. Есть соответствующие местные программы," - резюмировала министр.