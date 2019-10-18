Евросоюз отказался начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании
Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан в своем Twitter.
"Это вызывает чрезвычайное разочарование. Теперь страны-члены должны объяснить, насколько серьезна их приверженность интеграции Западных Балкан", - отметил он.
Хан отметил, что отказ от признания прогресса, которого достигли обе страны, будет иметь окажет будет иметь большое влияние на сам Евросоюз.
"Теперь мы обязаны поддерживать страны, граждане которых справедливо разочарованы. Интеграция Западных Балкан в ЕС есть и остается важной стратегической политикой в наших общих интересах", - подчеркнул еврокомиссар.
#EU leaders failed to live up to their commitment to open #accession negotiations with #NorthMacedonia and #Albania at #EUCO . This is a matter of extreme disappointment. #EU #MS now need to clarify how serious their commitment is to the #WesternBalkans " #EU integration. 1/4- Johannes Hahn (@JHahnEU) October 18 2019
Как сообщалось, Франция, а также Дания и Нидерланды противятся открытию переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.
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