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Espreso.tvМирЕвросоюз отказался начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании

Евросоюз отказался начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании


фото: reuters
Саммит ЕС не смог согласовать начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнес Хан в своем Twitter.

"Это вызывает чрезвычайное разочарование. Теперь страны-члены должны объяснить, насколько серьезна их приверженность интеграции Западных Балкан", - отметил он.

Хан отметил, что отказ от признания прогресса, которого достигли обе страны, будет иметь окажет будет иметь большое влияние на сам Евросоюз.

"Теперь мы обязаны поддерживать страны, граждане которых справедливо разочарованы. Интеграция Западных Балкан в ЕС есть и остается важной стратегической политикой в наших общих интересах", - подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщалось, Франция, а также Дания и Нидерланды противятся открытию переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС.

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