Франция блокирует переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

16 октября, 2019, 11:19

Северной Македонии и Албании не удалось начать переговоры о вступлении в ЕС, поскольку Франция заблокировала решение о начале переговоров

Как сообщает DW, Нидерланды и Дания поддержали Францию по вступлению в ЕС Албании.

Страны сослались на сомнения в прогрессе реформ.

Кроме того, французское правительство призвал к фундаментальной реформы процесса вступления в ЕС.

Германия и многие другие страны-члены ЕС отреагировали по мнению трех стран с непониманием. Сторонники переговоров указали, что, согласно заключению Еврокомиссии, Албания и Северная Македония выполнили условия, выдвинутые ЕС. Начало переговоров о вступлении с этими странами уже был им обещан.