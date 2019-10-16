Франция блокирует переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС
16 октября, 2019, 11:19
Северной Македонии и Албании не удалось начать переговоры о вступлении в ЕС, поскольку Франция заблокировала решение о начале переговоров
Как сообщает DW, Нидерланды и Дания поддержали Францию по вступлению в ЕС Албании.
Страны сослались на сомнения в прогрессе реформ.
Кроме того, французское правительство призвал к фундаментальной реформы процесса вступления в ЕС.
Германия и многие другие страны-члены ЕС отреагировали по мнению трех стран с непониманием. Сторонники переговоров указали, что, согласно заключению Еврокомиссии, Албания и Северная Македония выполнили условия, выдвинутые ЕС. Начало переговоров о вступлении с этими странами уже был им обещан.
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