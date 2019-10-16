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Espreso.tvМирФранция блокирует переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Франция блокирует переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС


фото: dpa
Северной Македонии и Албании не удалось начать переговоры о вступлении в ЕС, поскольку Франция заблокировала решение о начале переговоров

Как сообщает DW, Нидерланды и Дания поддержали Францию по вступлению в ЕС Албании.

Страны сослались на сомнения в прогрессе реформ.

Кроме того, французское правительство призвал к фундаментальной реформы процесса вступления в ЕС.

Германия и многие другие страны-члены ЕС отреагировали по мнению трех стран с непониманием. Сторонники переговоров указали, что, согласно заключению Еврокомиссии, Албания и Северная Македония выполнили условия, выдвинутые ЕС. Начало переговоров о вступлении с этими странами уже был им обещан.

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