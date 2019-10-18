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Espreso.tvОбществоДоллар начал падать в цене

Доллар начал падать в цене

После подорожания американский доллар подешевел на 11 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Поэтому в пятницу, 18 октября, $ 1 стоит 24,73 грн.

Евро наоборот - подорожало на 11 копеек и стоит 24,79 грн.

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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 24,85 грн, продают - 24,95 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,40 грн, продают - 27,55 грн.

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