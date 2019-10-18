Доллар начал падать в цене
18 октября, 2019, 09:23
После подорожания американский доллар подешевел на 11 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Поэтому в пятницу, 18 октября, $ 1 стоит 24,73 грн.
Евро наоборот - подорожало на 11 копеек и стоит 24,79 грн.
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Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 24,85 грн, продают - 24,95 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,40 грн, продают - 27,55 грн.
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