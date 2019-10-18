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Espreso.tvОбществоЦИК назначила выборы в шести объединенных громадах

ЦИК назначила выборы в шести объединенных громадах

Центральная избирательная комиссия назначила на 29 декабря 2019 года первые местные выборы в 6 объединенных территориальных громадах

Об этом сообщает пресс служба ЦИК.

Выборы состоятся 29 декабря.

Соответствующее решение комиссия приняла, рассмотрев обращение 4 областных государственных администраций относительно назначения первых местных выборов в связи с образованием ОТГ.

Выборы пройдут в 3 ОТГ Днепропетровской области, и еще по одной громаде выберут на Львовщине, Сумщине и в Черновицкой области.

Кроме того, ЦИК объявила с 9 ноября 2019 года начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

  • Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря 2019 первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах

 

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