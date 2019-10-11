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Espreso.tvОбществоЦИК назначила первые местные выборы в 86 ОТО

ЦИК назначила первые местные выборы в 86 ОТО

Центральная избирательная комиссия назначила на 22 декабря 2019 года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных общинах

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев обращение 21 областной государственной администрации по поводу принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных общин, Комиссия установила их соответствие требованиям Конституции Украины и законам Украины, а также Порядку назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских глав и назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОО ) ", - говорится в сообщении.

Так, в Винницкой области такие выборы пройдут в 3 объединенных территориальных общинах, в Волынской области - в 2 ОТО, в Днепропетровской области - в 5 ОТО, в Донецкой области - в 1 ОТО, в Житомирской - в 1 ОТО, в Закарпатской области - в 9 ОТО, в Запорожской области - в 8 ОТО, в Ивано-Франковской области - в 6 ОТО, в Киевской области - в 2 ОТО, в Кировоградской области - в 6 ОТО, в Луганской области - в 1 ОТО, в Николаевской области - в 2 ОТО, в Одесской области - в 5 ОТО, в Полтавской области - в 6 ОТО, в Ривненской области - в 9 ОТО, в Тернопольской области - в 4 ОТО, в Харьковской области - в 4 ОТО, в Херсонской области - в 2 ОТО, в Хмельницкой области - в 4 ОТО, в Черновицкой области - в 1 ОТО, в Черниговской области - в 5 ОТО.

Начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов назначены на 2 ноября 2019 года.

По предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 380 тыс. человек.

Всего с 25 октября 2015 г. до 30 июня 2019 г. в Украине были назначены первые местные выборы в 896 объединенных территориальных общинах.

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