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Espreso.tvСпортЗнаменитый голкипер Касильяс возобновил тренировки после инфаркта

Знаменитый голкипер Касильяс возобновил тренировки после инфаркта


фото: twitter
Испанский вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс приступил к тренировкам после перенесенного в мае инфаркта

Об этом сам Касильяс сообщил в twitter.

Голкипер приступил к занятиям в тренажерном зале.

"Работа продолжается", - написал Касильяс.

1 мая 38-летний испанец перенес инфаркт на тренировке команды. Летом "Порту" заявил голкипера на нынешний сезон.

Икер Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Большую часть своей карьеры он сыграл за "Реал". В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды брал Кубок Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

  • Напомним, 1 мая у бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда во время тренировки "Порту".
  • 8 августа легендарный Икер Касильяс, который весной перенес инфаркт, попал в заявку португальского "Порту" на новый сезон.
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