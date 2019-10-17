Знаменитый голкипер Касильяс возобновил тренировки после инфаркта
17 октября, 2019, 15:27
Испанский вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс приступил к тренировкам после перенесенного в мае инфаркта
Об этом сам Касильяс сообщил в twitter.
Голкипер приступил к занятиям в тренажерном зале.
"Работа продолжается", - написал Касильяс.
1 мая 38-летний испанец перенес инфаркт на тренировке команды. Летом "Порту" заявил голкипера на нынешний сезон.
Икер Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Большую часть своей карьеры он сыграл за "Реал". В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды брал Кубок Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
Work in progress ... #buenasnochesmundo pic.twitter.com/1PZY4mdVS0- Iker Casillas (@IkerCasillas) October 15, 2019
- Напомним, 1 мая у бывшего голкипера "Реала" Икера Касильяса случился инфаркт миокарда во время тренировки "Порту".
- 8 августа легендарный Икер Касильяс, который весной перенес инфаркт, попал в заявку португальского "Порту" на новый сезон.
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