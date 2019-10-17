Знаменитый голкипер Касильяс возобновил тренировки после инфаркта

17 октября, 2019, 15:27

Испанский вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс приступил к тренировкам после перенесенного в мае инфаркта

Об этом сам Касильяс сообщил в twitter.

Голкипер приступил к занятиям в тренажерном зале.

"Работа продолжается", - написал Касильяс.

1 мая 38-летний испанец перенес инфаркт на тренировке команды. Летом "Порту" заявил голкипера на нынешний сезон.

Икер Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Большую часть своей карьеры он сыграл за "Реал". В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды брал Кубок Испании, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.