Закон о верификации соцвыплат всего "зацепит" субсидиантив, - Гончаренко

17 октября, 2019, 14:07

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат

Об этом заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в кулуарах Верховной Рады во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV

Законопроект вводит верификацию государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

"Это больше всего заденет субсидиантов. Наше правительство предложило уменьшить расходы на субсидию. Видим, каким образом. Особенно циничная борьба с бедностью", - отметил Гончаренко.

По его словам, это приведет к коррупции:

"У нас теперь чиновник по своему усмотрению может решать, будет получать человек социальную помощь или нет. Это приведет к коррупции. Представим, что человек что-то нашел, что кто-то скрыл доходы и может отменить ему социальную помощь. А можно вступить в контакт с этим человеком и оставить социальную помощь при определенных условиях. Есть большие риски шантажа, коррупции ".

Нардеп добавил, что также смогут проверять все базы данных, включая персональную информацию, которая защищена Конституцией.

"Есть понятие персональные данные и они защищены Конституцией, но в законе сказано, что без согласия человека можно получать доступ к этой информации. Главное юридическое правления Верховной Рады видит в этом нарушение Конституции".