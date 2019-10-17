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Espreso.tvОбществоПроверка пенсий и субсидий: Рада приняла в целом закон о верификации соцвыплат

Проверка пенсий и субсидий: Рада приняла в целом закон о верификации соцвыплат


фото: rada.gov.ua
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат

Об этом сообщает Еспресо.TV

За документ во втором чтении проголосовали 249 депутатов ВР.

Законопроект № 1231 вводит верификацию государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификация госвыплат определяется как комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и / или осуществления государственных выплат.

"Верификация государственных выплат будет осуществляться в информационно-аналитической платформе (автоматизированной системе накопления, обработки, анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации) путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнению параметров информации, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных ", - говорится в пояснении к закону.

Подчеркивается, что в данном проекте процессам верификации и мониторинга госвыплат и полученным от них результатам (экономия средств государственного бюджета, восстановление справедливости в отношении установленных размеров государственных выплат, формирование статистической информации) предоставляется преимущество над реализацией и защитой права физического лица на частную и семейную жизнь.

"Соответствующие положения законопроекта противоречат требованиям Конституции Украины и правовым позициям Конституционного суда Украины, не соответствуют международным актам, не согласуются с актами такой же юридической силы, не учитывают практику Европейского суда по правам человека", - указано в заключении управления.

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