 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа две недели правительство предложит ВР законопроекты, которые будут защищать ФЛП

За две недели правительство предложит ВР законопроекты, которые будут защищать ФЛП

Новые законопроекты увеличат годовой лимит дохода для пребывания на первой группе, позволят использовать наемный труд и расширят перечень видов деятельности

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале.

Правительство создает Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. В него войдут представители общественных организаций, которые защищают интересы малого бизнеса.

"По поручению президента, за две недели Правительство внесет на рассмотрение парламента соответствующие законопроекты, которые мы выработаем с новосозданной Радой. Законопроекты изменят условия пребывания на первой группе: увеличат годовой лимит дохода (сейчас 300 тыс. грн), позволят использовать наемный труд и расширят перечень видов деятельности ", - отметил премьер.

Он отметил, что будет предложено смягчение ответственности всех групп ФЛП за подачу отчетности по РРО, двухлетний мораторий на проверку ФЛП всех категорий, кроме "рисковых", обеспечение доступности уже с 1 января 2020 бесплатных программных РРО для тестирования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

17 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать