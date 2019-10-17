За две недели правительство предложит ВР законопроекты, которые будут защищать ФЛП
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Телеграмм-канале.
Правительство создает Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. В него войдут представители общественных организаций, которые защищают интересы малого бизнеса.
"По поручению президента, за две недели Правительство внесет на рассмотрение парламента соответствующие законопроекты, которые мы выработаем с новосозданной Радой. Законопроекты изменят условия пребывания на первой группе: увеличат годовой лимит дохода (сейчас 300 тыс. грн), позволят использовать наемный труд и расширят перечень видов деятельности ", - отметил премьер.
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Он отметил, что будет предложено смягчение ответственности всех групп ФЛП за подачу отчетности по РРО, двухлетний мораторий на проверку ФЛП всех категорий, кроме "рисковых", обеспечение доступности уже с 1 января 2020 бесплатных программных РРО для тестирования.
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