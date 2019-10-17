Головой со своей половины поля: в Англии футболист забил невероятный гол

17 октября, 2019, 12:12

Футболист клуба "Басфорд Юнайтед" Стеф Галински забил гол головой со своей половины поля в матче седьмого дивизиона чемпионата Англии

Об этом сообщает "Басфорд Юнайтед" в twitter.

Галински отличился курьезным голом в матче против "Юнайтед оф Манчестер". Он сыграл головой на своей половине поля, после чего мяч перескочил через голкипера и оказался в сетке.

В итоге точный удар защитника помог "Басфорду" получить в гостях победу со счетом 3: 1.

For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.



Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47 - Basford United FC (@Basfordutdfc) October 16, 2019