Головой со своей половины поля: в Англии футболист забил невероятный гол
17 октября, 2019, 12:12
Футболист клуба "Басфорд Юнайтед" Стеф Галински забил гол головой со своей половины поля в матче седьмого дивизиона чемпионата Англии
Об этом сообщает "Басфорд Юнайтед" в twitter.
Галински отличился курьезным голом в матче против "Юнайтед оф Манчестер". Он сыграл головой на своей половине поля, после чего мяч перескочил через голкипера и оказался в сетке.
В итоге точный удар защитника помог "Басфорду" получить в гостях победу со счетом 3: 1.
For everyone who wanted proof that it happened, here is Stef Galinski's headed goal from inside his own half.- Basford United FC (@Basfordutdfc) October 16, 2019
Footage by kind permission of @FCUnitedMcr #slabheadstef @SoccerAM @BBCMOTD pic.twitter.com/oRIE8WXS47
- Напомним, 26 сентября в Кубке Болгарии по футболу нападающий "Лудогорца" Мавис Чибота забил невероятный гол ударом скорпиона .
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