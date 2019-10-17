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Espreso.tvСпортГоловой со своей половины поля: в Англии футболист забил невероятный гол

Головой со своей половины поля: в Англии футболист забил невероятный гол


фото: twitter
Футболист клуба "Басфорд Юнайтед" Стеф Галински забил гол головой со своей половины поля в матче седьмого дивизиона чемпионата Англии

Об этом сообщает "Басфорд Юнайтед" в twitter.

Галински отличился курьезным голом в матче против "Юнайтед оф Манчестер". Он сыграл головой на своей половине поля, после чего мяч перескочил через голкипера и оказался в сетке.

В итоге точный удар защитника помог "Басфорду" получить в гостях победу со счетом 3: 1.

  • Напомним, 26 сентября в Кубке Болгарии по футболу нападающий "Лудогорца" Мавис Чибота забил невероятный гол ударом скорпиона .
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